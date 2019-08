தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் தொடர்பாக பேசுவதா? பாகிஸ்தானுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கண்டனம் + "||" + Raveesh Kumar, MEA We strongly condemn the recent statements by Pakistani leadership on matters internal to India

