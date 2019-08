மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் வெளிநாடு பயணம்: காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்து வருகிறார் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Stalin is being criticized because of vulgarity Minister Jayakumar

முதலமைச்சர் வெளிநாடு பயணம்: காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்து வருகிறார் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்