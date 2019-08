மாநில செய்திகள்

7 பேர் விடுதலை குறித்து 9–ந்தேதிக்குள் கவர்னர் முடிவு எடுக்க வேண்டும் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Governor's decision on the release of 7 persons Dr. Ramadas urges to take

