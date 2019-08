தேசிய செய்திகள்

மாணவர்களை பெற்றோர் அனுப்பாததால் காஷ்மீரில் பள்ளிகள், பயிற்சி மையங்கள் வெறிச்சோடி கிடக்கின்றன + "||" + Schools and training centers in Kashmir are deserted because parents are not sending students

மாணவர்களை பெற்றோர் அனுப்பாததால் காஷ்மீரில் பள்ளிகள், பயிற்சி மையங்கள் வெறிச்சோடி கிடக்கின்றன