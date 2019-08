தேசிய செய்திகள்

மசூதியை யார் கட்டியது என்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை - அயோத்தி வழக்கில் மூத்த வக்கீல் வாதம் + "||" + There is no evidence of who built the mosque - the senior lawyer's argument in the Ayodhya case

மசூதியை யார் கட்டியது என்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை - அயோத்தி வழக்கில் மூத்த வக்கீல் வாதம்