தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை விவகாரத்தில் கேரள அரசின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை: முதல்-மந்திரி உறுதி + "||" + No change in Kerala's position on Sabarimala issue: Chief-ministerial promise

சபரிமலை விவகாரத்தில் கேரள அரசின் நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை: முதல்-மந்திரி உறுதி