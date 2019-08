தேசிய செய்திகள்

வங்கிகள் இணைக்கப்படுவதால் இனி 12 பொதுத்துறை வங்கிகள் மட்டுமே இயங்கும்- நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + India will now have 12 Public Sector Banks from 27 Public Sector Banks-Finance Minister Nirmala Sitharaman:

