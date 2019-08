தேசிய செய்திகள்

வங்கிகள் இணைப்புக்கு எதிர்ப்பு: நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் நாளை போராட்டம்? + "||" + CH Venkatachalam, All India Bank Employees' Assn (AIBEA) General Secy Tomorrow we're going to have massive protest all over country by bank employees

