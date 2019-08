தேசிய செய்திகள்

இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் 12,500 ஆயுஷ் சுகாதார மையங்கள் திறக்கப்படும் - பிரதமர் மோடி தகவல் + "||" + 12,500 AYUSH health centers will be opened within 3 years - PM Modi Information

இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் 12,500 ஆயுஷ் சுகாதார மையங்கள் திறக்கப்படும் - பிரதமர் மோடி தகவல்