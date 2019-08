தேசிய செய்திகள்

தேநீர் விற்பவரின் மகனை கூட பிரதமராக்கும் கட்சி பா.ஜ.க.; ஜார்க்கண்ட் முதல் அமைச்சர் பேச்சு + "||" + Jharkhand CM; BJP is a party where even a tea seller's son can become the PM

தேநீர் விற்பவரின் மகனை கூட பிரதமராக்கும் கட்சி பா.ஜ.க.; ஜார்க்கண்ட் முதல் அமைச்சர் பேச்சு