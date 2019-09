மாநில செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடும் மக்கள் அனைவருக்கும் உளம் கனிந்த நல்வாழ்த்துகள்; முதல் அமைச்சர் வாழ்த்து + "||" + Happy wishes to all the people celebrating Ganesh Chaturthi; TN CM

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடும் மக்கள் அனைவருக்கும் உளம் கனிந்த நல்வாழ்த்துகள்; முதல் அமைச்சர் வாழ்த்து