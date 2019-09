தேசிய செய்திகள்

ஐந்து மாநிலங்களுக்கு புதிய ஆளுநர்கள் நியமனம்- முழு விவரம் + "||" + President appoints five new Governors, including TN BJP chief Tamilisai Soundararajan in Telangana

ஐந்து மாநிலங்களுக்கு புதிய ஆளுநர்கள் நியமனம்- முழு விவரம்