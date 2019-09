தேசிய செய்திகள்

5-வது மற்றும் இறுதி முறையாக சந்திரயான்-2 விண்கலத்தின் சுற்றுவட்டப்பாதை வெற்றிகரமாக மாற்றியமைப்பு + "||" + The final and fifth Lunar bound orbit maneuver for Chandrayaan-2 spacecraft

