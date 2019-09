தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவ தாக்குதலில் இந்திய வீரர் வீர மரணம் + "||" + JammuAndKashmir Pakistan violated ceasefire in Poonch at around 1 pm, today. Indian Army is retaliating.

காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவ தாக்குதலில் இந்திய வீரர் வீர மரணம்