தேசிய செய்திகள்

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலில் உலக சாதனை ஒரே நாளில் 49¼ லட்சம் கணக்குகள் சமர்ப்பிப்பு + "||" + Dept of Revenue: Total number of GSTR 3B Returns filed for July up to 31 Aug, 2019 is 75.80 lakhs

வருமான வரி கணக்கு தாக்கலில் உலக சாதனை ஒரே நாளில் 49¼ லட்சம் கணக்குகள் சமர்ப்பிப்பு