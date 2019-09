மாநில செய்திகள்

6,491 பணியிடங்களுக்கு குரூப்-4 தேர்வு மாநிலம் முழுவதும் 13 லட்சம் பேர் எழுதினர் + "||" + The Group-4 exam was written by 13 lakh people across the state

6,491 பணியிடங்களுக்கு குரூப்-4 தேர்வு மாநிலம் முழுவதும் 13 லட்சம் பேர் எழுதினர்