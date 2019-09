மாநில செய்திகள்

வங்கிகள் இணைப்பு காரணமாக வங்கி ஊழியர்கள் யாரும் பணிநீக்கம் இல்லை மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்டம் + "||" + None of the bank employees were fired

