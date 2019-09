உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இந்திய பெண்ணுக்கு நீதிபதி பதவி டிரம்ப் தேர்வு செய்தார் + "||" + Trump nominates Indian-American Shireen Mathews as a judge of US District Court

அமெரிக்காவில் இந்திய பெண்ணுக்கு நீதிபதி பதவி டிரம்ப் தேர்வு செய்தார்