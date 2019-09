தேசிய செய்திகள்

தூய்மை இந்தியா திட்டத்துக்காக பிரதமர் மோடிக்கு பில்கேட்ஸ் அறக்கட்டளை விருது + "||" + PM Modi to get award from Bill & Melinda Gates Foundation for Swachh Bharat Abhiyan

தூய்மை இந்தியா திட்டத்துக்காக பிரதமர் மோடிக்கு பில்கேட்ஸ் அறக்கட்டளை விருது