உலக செய்திகள்

ஜப்பான் பிரதமருடன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் சந்திப்பு + "||" + pakistan has no locus standi on j k rajnath to japanese pm

ஜப்பான் பிரதமருடன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் சந்திப்பு