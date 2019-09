உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் முதலில் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தாது: இம்ரான் கான் சொல்கிறார் + "||" + Pakistan PM Imran Khan says Pakistan will not use nuclear weapons first amid tensions with India: Reuters

