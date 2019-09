தேசிய செய்திகள்

மேதா பட்கர் 9 நாட்களாக உண்ணாவிரதம் - பிரதமர் தலையிட இந்திய கம்யூனிஸ்டு வேண்டுகோள் + "||" + Medha Patkar fast for 9 days - Indian Communist plea for PM to intervene

மேதா பட்கர் 9 நாட்களாக உண்ணாவிரதம் - பிரதமர் தலையிட இந்திய கம்யூனிஸ்டு வேண்டுகோள்