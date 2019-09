மாநில செய்திகள்

அமமுக புதுக்கோட்டை மாவட்ட செயலாளர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார் + "||" + AMMK Pudukkottai District Secretary In the presence of Stalin Joined the DMK

அமமுக புதுக்கோட்டை மாவட்ட செயலாளர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்