தேசிய செய்திகள்

மருத்துவரை தாக்கினால் இனி 10 ஆண்டு சிறை: மத்திய அரசு திட்டம் என தகவல் + "||" + Centre moots up to 10-year jail for assaulting doctors

மருத்துவரை தாக்கினால் இனி 10 ஆண்டு சிறை: மத்திய அரசு திட்டம் என தகவல்