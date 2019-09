உலக செய்திகள்

தனது குடும்பத்தினர் 5 பேரை சுட்டுக்கொன்ற 14 வயது சிறுவன் + "||" + A 14-year-old is facing five murder charges after confessing to killing his family in an Alabama home, police say

தனது குடும்பத்தினர் 5 பேரை சுட்டுக்கொன்ற 14 வயது சிறுவன்