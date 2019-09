தேசிய செய்திகள்

விமான நிலையத்தில் உதவியாளரை கன்னத்தில் அறைந்த சித்தராமைய்யா + "||" + Congress leader and Karnataka's former Chief Minister Siddaramaiah slaps his aide outside Mysuru Airport.

