மாநில செய்திகள்

பாஜக தேசிய தலைவர் பதவி கொடுத்தால் கூட ரஜினி அதை ஏற்றுக்கொள்வது சந்தேகமே -திருநாவுக்கரசர் + "||" + Even if the BJP gives him the title of national leader It is doubtful that Rajini will accept it Tirunavukkarasar

பாஜக தேசிய தலைவர் பதவி கொடுத்தால் கூட ரஜினி அதை ஏற்றுக்கொள்வது சந்தேகமே -திருநாவுக்கரசர்