தேசிய செய்திகள்

உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சிறிய அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் வீடு திரும்பினார் + "||" + KD Hospital, Ahmedabad: Home Minister Amit Shah was successfully operated for lipoma at the back side of neck under local anesthesia. After this minor surgery he has been discharged.

