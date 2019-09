தேசிய செய்திகள்

லஷ்கர்-இ-தொய்பா தீவிரவாதிகள் ஒப்புதல் வாக்குமூல வீடியோவை வெளியிட்ட இந்திய ராணுவம் + "||" + SRINAGAR: Indian Army releases confession video of two Pakistani nationals, who are associated with Lashkar-e-Taiba, and were apprehended on August 21

லஷ்கர்-இ-தொய்பா தீவிரவாதிகள் ஒப்புதல் வாக்குமூல வீடியோவை வெளியிட்ட இந்திய ராணுவம்