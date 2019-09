தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்களை தடை செய்யும் எந்த திட்டமும் அரசிடம் இல்லை: நிதின் கட்காரி + "||" + Nitin Gadkari Says Govt Has No Intention Of Banning Petrol Or Diesel Vehicles

