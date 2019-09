உலக செய்திகள்

அதிபர் தேர்தல்: டிரம்ப்பிற்கு எதிராக வாக்களிக்க 52 சதவீத அமெரிக்கர்கள் முடிவு + "||" + more than half us voters prepared to reject trump in 2020 elections poll

அதிபர் தேர்தல்: டிரம்ப்பிற்கு எதிராக வாக்களிக்க 52 சதவீத அமெரிக்கர்கள் முடிவு