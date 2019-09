மாநில செய்திகள்

6 நாள் பயணமாக ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளுக்கு செல்கிறார் - அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Travels to Australia and New Zealand as a 6-day trip UdumalaiKRadhakrishnan

6 நாள் பயணமாக ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளுக்கு செல்கிறார் - அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன்