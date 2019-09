தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் பொதுமக்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு -குழந்தை உள்பட 4 பேர் காயம் + "||" + JK At least 4 injured including a child after militants open fire at civilians in Sopore

