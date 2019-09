இஸ்ரோ லேண்டருடனான தொடர்பைத்தான் இழந்துள்ளதேத் தவிர, இந்தியர்களின் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை -வெங்கையா நாயுடு

புதுடெல்லி

இஸ்ரோ விண்வெளி ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானிகளுக்கு பொதுமக்களும், பிரபலங்கள் பலரும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்து அவர்களுக்கு ஆதரவாக ட்வீட் செய்து வருகின்றனர்.

துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு கூறியதாவது:-

நம்பிக்கை இழக்க ஒன்றுமே இல்லை. லேண்டருடனான தொடர்பைத்தான் இஸ்ரோ இழந்துள்ளதே தவிர, 130 கோடி இந்தியர்களின் நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை என்று டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்காள முதல்-மந்திரியும் , திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி டுவிட்டில் கூறி உள்ளதாவது:-

இந்தியாவில் விண்வெளி அறிவியலுக்கு வித்திட்ட அறிஞர்களுக்கு இந்த முயற்சி சமர்ப்பணம். நம் விஞ்ஞானிகளை நினைத்து நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம்.

இஸ்ரோ குழுவினர் சந்திரயான் -2 திட்டத்துக்காக மிகக் கடுமையாக உழைத்துள்ளனர். நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கிறோம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். நேற்று மம்தா பானர்ஜி சந்திரயான்-2 பொருளாதார பேரழிவிலிருந்து கவனத்தை திசை திருப்பும் முயற்சி என்று கூறி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திமுக எம்பி கனிமொழி கூறி இருப்பதாவது:-

இந்த முறை 95% பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தமுறை 100% பணியும் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்படும்.

இஸ்ரோவுக்கும் அதன் தலைவர் சிவனுக்கும் நன்றி. தேசம் இந்த சாதனையை நினைத்து பெருமிதம் கொள்கிறது. இஸ்ரோவின் பயணத்துக்குப் பின்னால் 100 கோடி மக்கள் துணை நிற்கின்றனர்" என கூறி உள்ளார்.

