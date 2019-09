தேசிய செய்திகள்

‘லேண்டர் விழுந்து நொறுங்கி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை’ - இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குனர் கருத்து + "||" + Former ISRO Director Says VIKRAM LANDER May Not have CRASH-LANDED in the Moon

‘லேண்டர் விழுந்து நொறுங்கி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை’ - இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குனர் கருத்து