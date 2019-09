தேசிய செய்திகள்

லேண்டர் கருவி தரையிறக்கும் முயற்சி: ‘எதிர்கால விண்வெளி திட்டங்களுக்கு உதவும்’ - நாசா முன்னாள் விண்வெளி வீரர் பாராட்டு + "||" + Trying to land the Lander Tool: What will help future space projects - Appreciation of NASA's former astronaut

லேண்டர் கருவி தரையிறக்கும் முயற்சி: ‘எதிர்கால விண்வெளி திட்டங்களுக்கு உதவும்’ - நாசா முன்னாள் விண்வெளி வீரர் பாராட்டு