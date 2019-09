டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்; செரீனாவை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றார் பியான்கா + "||" + Serena Williams defeated by Bianca Andreescu in gripping US Open 2019 final

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்; செரீனாவை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றார் பியான்கா