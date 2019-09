தேசிய செய்திகள்

வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்படாது - உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா திட்டவட்டம் + "||" + Special status for Northeastern states will not be abolished - Home Minister Amit Shah Confirm

