தேசிய செய்திகள்

“அதிகாரிகளை தவிர்த்து என்னை மட்டும் கைது செய்தது ஏன்?” - குடும்பத்தினர் மூலம் டுவிட்டரில் ப.சிதம்பரம் பதிவு + "||" + People asking why no other officer was arrested, P. Chidambaram 'tweets'

“அதிகாரிகளை தவிர்த்து என்னை மட்டும் கைது செய்தது ஏன்?” - குடும்பத்தினர் மூலம் டுவிட்டரில் ப.சிதம்பரம் பதிவு