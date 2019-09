சினிமா செய்திகள்

கோஷ்டி பூசலால் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகும் நடிகை ஊர்மிளா மடோன்கர் + "||" + Actor Urmila Matondkar resigns from Congress after five months, cites petty in-house politics

கோஷ்டி பூசலால் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகும் நடிகை ஊர்மிளா மடோன்கர்