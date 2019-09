தேசிய செய்திகள்

ரூ.500 அபராதம் செலுத்தியவர்களுக்கு இலவசமாக ஹெல்மெட் வழங்கிய போலீசார்! + "||" + Violators fined with Rs 500 for not wearing helmets, are being given free-of-cost helmets by the police

