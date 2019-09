உலக செய்திகள்

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஐபோன் 11 ப்ரோ அறிமுகம் + "||" + The launch of Apple's most powerful iPhone 11 Pro

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஐபோன் 11 ப்ரோ அறிமுகம்