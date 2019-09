உலக செய்திகள்

‘இந்தியாவின் ஒரு பகுதி தான் காஷ்மீர்’ - பாகிஸ்தான் மந்திரி குரேஷி சொல்கிறார் + "||" + "Kashmir is part of India’ - Pakistani minister Qureshi says

‘இந்தியாவின் ஒரு பகுதி தான் காஷ்மீர்’ - பாகிஸ்தான் மந்திரி குரேஷி சொல்கிறார்