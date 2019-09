தேசிய செய்திகள்

விக்ரம் லேண்டரின் ஆன்டெனாவை மாற்றி அமைக்க விஞ்ஞானிகள் முயற்சி + "||" + Scientists attempt to transform the antenna of Vikram Lander

