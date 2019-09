தேசிய செய்திகள்

சீனர்களைப் போல இந்திய அரசு தனது தேசிய நலனுக்கு ஏற்ப முடிவெடுக்க வேண்டும் -ஈரான் + "||" + Government of India has to decide according to its national interest. Just as the Chinese have-Ali Chegeni

