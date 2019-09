தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் விவகாரத்தை நேரு கையாண்ட விதம் தவறு - ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றச்சாட்டு + "||" + Nehru's handling of the Kashmir issue was wrong - Ravi Shankar Prasad Accused

காஷ்மீர் விவகாரத்தை நேரு கையாண்ட விதம் தவறு - ரவிசங்கர் பிரசாத் குற்றச்சாட்டு