தேசிய செய்திகள்

வாகன ஓட்டிகள் கடும் அதிருப்தி: ‘அபராதத்தை மாநில அரசே குறைக்கலாம்’ - மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி அறிவிப்பு + "||" + Motorists are extremely dissatisfied: State government can reduce fines - Announced by Union Minister Nitin Gadkari

வாகன ஓட்டிகள் கடும் அதிருப்தி: ‘அபராதத்தை மாநில அரசே குறைக்கலாம்’ - மத்திய மந்திரி நிதின் கட்காரி அறிவிப்பு