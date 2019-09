தேசிய செய்திகள்

லடாக் ஏரி பகுதியில் இந்திய- சீன வீரர்கள் மோதல்: இருதரப்பு கூட்டத்திற்கு பிறகு பிரச்சினை ஓய்ந்தது + "||" + Face off between India China soldiers in Ladakh ends after meeting Army sources

லடாக் ஏரி பகுதியில் இந்திய- சீன வீரர்கள் மோதல்: இருதரப்பு கூட்டத்திற்கு பிறகு பிரச்சினை ஓய்ந்தது