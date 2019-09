தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் ஆயுதங்கள், வெடிப்பொருட்களுடன் வந்த தீவிரவாத இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய 3 பேர் பிடிபட்டனர் + "||" + Armed with arms and ammunition in Kashmir 3 people associated with the terrorist movement Captured

