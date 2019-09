தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தாவில் வேலைவாய்ப்பின்மைக்கு எதிராக இடதுசாரிகள் தலைமைச் செயலகம் நோக்கி பேரணி + "||" + Youth wing and student wing of Communist Party of India (Marxist), stage a protest alleging unemployment in the state Police fire tear-gas at protesters

